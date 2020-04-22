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В Забайкалье подтверждено 64 случая коронавируса

В Забайкалье подтверждено 64 случая коронавируса
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Среди заболевших 10 детей

В Забайкальском крае на данный момент зарегистрировано 64 лабораторно подтверждённых случая коронавируса. Среди них 10 детей. За сутки выявили ещё троих больных, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

Заболевания зарегистрированы в Чите, Улетовском, Чернышевском, Нерчинском, Могойтуйском, Забайкальском, Петровск-Забайкальском, Оловяннинском районах. Из числа заболевших 17 прибыли из других регионов, неблагополучных по заболеваемости, 47 находились в контакте с заболевшими.

Пятеро пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, уже вылечились и выписаны из больниц, у каждого из них анализ дважды показал отрицательный результат.

На сегодняшний день ситуация остается управляемой, уточнили в оперативном штабе.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на сегодня зарегистрировано 163 случая заболевания коронавирусом
коронавирус
 
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