Среди заболевших 10 детей
В Забайкальском крае на данный момент зарегистрировано 64 лабораторно подтверждённых случая коронавируса. Среди них 10 детей. За сутки выявили ещё троих больных, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Заболевания зарегистрированы в Чите, Улетовском, Чернышевском, Нерчинском, Могойтуйском, Забайкальском, Петровск-Забайкальском, Оловяннинском районах. Из числа заболевших 17 прибыли из других регионов, неблагополучных по заболеваемости, 47 находились в контакте с заболевшими.
Пятеро пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, уже вылечились и выписаны из больниц, у каждого из них анализ дважды показал отрицательный результат.
На сегодняшний день ситуация остается управляемой, уточнили в оперативном штабе.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на сегодня зарегистрировано 163 случая заболевания коронавирусом.
В Забайкалье подтверждено 64 случая коронавируса
Происшествия, Фото:
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