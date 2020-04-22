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На Байкале автомобиль частично провалился под лёд

На Байкале автомобиль частично провалился под лёд
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Передние колёса машины уже были в воде

На озере Байкал в Ольхонском районе Иркутской области под лёд частично провалился автомобиль «Тойота».

Владелец авто, 33-летний мужчина, с приятелем заехали на лёд Байкала в местности Курма два дня назад. Накануне вечером рыбаки стали свидетелями, как их автомобиль проваливается под лёд передними колёсами. Глубина в месте провала – четыре метра, расстояние до береговой полосы - порядка 20 метров.

По счастливой случайности никто не пострадал.

- Мы прибыли на место происшествия с тремя спасателями Сахюртинского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС. Были также вызваны представители администрации муниципального образования и сотрудники полиции для привлечения водителя к административной ответственности, - рассказал старший государственный инспектор по маломерным судам Маломорского инспекторского участка Михаил Грудинин. 



Всего с начала 2020 года на озере Байкал было составлено 46 протоколов в отношении водителей, допустивших выезд на лёд вне ледовых переправ. Весной здесь были выставлены дополнительные запрещающие знаки и аншлаги, информирующие об опасности, сообщили в пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
Байкал провалы под лед
 
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