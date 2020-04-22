Авария произошла при проведении земляных работ
Накануне, 21 апреля, в 16:10 при проведении земляных работ МУП «Водоканал» была повреждена кабельная линия на подстанции «Машзавод» в Улан-Удэ. Об этом сообщается в оперативной сводке по городу.
Под отключение электроэнергии попали потребители 26 многоквартирных жилых домов по ул. Гастелло, Столичная, Заиграевская, Краснодонская, Родины, Магистральная, котельная «Ростелеком» (ул. Магистральная, 3), котельная микрорайона Загорск, 3-й водоподъём мкр. Загорск.
Подключение потребителей проводилось поэтапно: в 17:10 запитали 3-й водоподъём мкр. Загорск; 17:59 после восстановительных работ – всех потребителей. Время отключения составило около двух часов.
«Водоканал» оставил 26 домов в Улан-Удэ без света
Происшествия, Фото:
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