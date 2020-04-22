На тушении пожара задействованы почти 90 человек
В Забайкалье пламенем охвачен заказник «Цасучейский бор», пожар возник 21 апреля. На сегодняшний день в его тушении принимают участие 89 человек и 26 единиц техники. Площадь пожара 730 гектаров.
При осмотре места лесного пожара установлено, что причиной возникновения является переход огня со степного пожара. Все материалы переданы в государственный пожарный надзор для выяснения всех подробностей.
Также правоохранительные органы ищут виновных в нарушении правил пожарной безопасности. В отношении них будут возбуждены уголовные дела, виновные будут возмещать ущерб.
По состоянию на 8 утра 22 апреля, в Забайкальском крае зарегистрировано семь пожаров. Из них четыре пожара действуют на площади 785 гектар, и три пожара локализовано на площади 4 118 гектар. В тушении участвуют 234 человека и 52 единицы техники.
В лесах Забайкальского края введен режим чрезвычайной ситуации. На период действия режима ЧС доступ в лес категорически запрещён. Также под запретом разведение костров, выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах сельских поселений, городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на землях всех категорий, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Забайкальского края.
В Забайкалье горит заказник «Цасучейсий бор»
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Авария произошла при проведении земляных работ
На тушении пожара задействованы почти 90 человек
Мужчина отправился на вездеходе охранять лес от пожаров
За одни только сутки появились 10 новых больных COVID-2019
Произошло короткое замыкание
В период самоизоляции забайкальцы тревожнее относятся к сообщениям о попытках снятия денег и потворствуют мошенникам
Заболевших клещевыми инфекциями не зарегистрировано
Угонщик «дал по газам», когда владелец вышел из авто
На суде мужчина признал свою вину
Это данные за 10 дней
Авария произошла во второй половине дня
О нарушителе в полицию сообщили очевидцы
Крыша здания была старой, и огонь быстро распространился. ФОТО, ВИДЕО
Во время работы он был без очков
Аферист из Бурятии обманывал жителей разных регионов