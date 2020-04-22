В Забайкалье горит заказник «Цасучейсий бор»

Происшествия, Фото: минприроды Забайкальского края

На тушении пожара задействованы почти 90 человек



В Забайкалье пламенем охвачен заказник «Цасучейский бор», пожар возник 21 апреля. На сегодняшний день в его тушении принимают участие 89 человек и 26 единиц техники. Площадь пожара 730 гектаров.



При осмотре места лесного пожара установлено, что причиной возникновения является переход огня со степного пожара. Все материалы переданы в государственный пожарный надзор для выяснения всех подробностей.



Также правоохранительные органы ищут виновных в нарушении правил пожарной безопасности. В отношении них будут возбуждены уголовные дела, виновные будут возмещать ущерб.



По состоянию на 8 утра 22 апреля, в Забайкальском крае зарегистрировано семь пожаров. Из них четыре пожара действуют на площади 785 гектар, и три пожара локализовано на площади 4 118 гектар. В тушении участвуют 234 человека и 52 единицы техники.



В лесах Забайкальского края введен режим чрезвычайной ситуации. На период действия режима ЧС доступ в лес категорически запрещён. Также под запретом разведение костров, выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах сельских поселений, городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на землях всех категорий, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Забайкальского края.

