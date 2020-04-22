Произошло короткое замыкание
Накануне, 21 апреля, в 20:45 произошло короткое замыкание в электрощитовой, в подвальном помещении ул. Тобольская, 67 в Улан-Удэ. В это время подрядной организацией «Байкал» проводился капитальный ремонт по замене электропроводки.
Произошло аварийное отключение электроэнергии потребителям многоквартирного дома. 22 апреля около двух часов ночи электроэнергия восстановлена всем потребителям. Время отключения составило более пяти часов, сообщается в оперативной сводке по городу.
Ремонтники оставили дом в Улан-Удэ без света
Происшествия, Фото:
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