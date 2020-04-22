Желая сохранить сбережения, забайкалец потерял более 100 тысяч

В период самоизоляции забайкальцы тревожнее относятся к сообщениям о попытках снятия денег и потворствуют мошенникам



В Забайкальском крае в полицию обратился 36-летний житель села Унда и сообщил о хищении с его кредитной карты 106 тысяч рублей.



Как выяснилось, ночью мужчине позвонила неизвестная и, представившись работником банка, сообщила, что с его карты происходит несанкционированное списание денег. Чтобы заблокировать карту, она попросила продиктовать его персональные данные и номер карты. В результате были списаны деньги, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



Аналогичным образом пострадала жительница станции Безречная Оловяннинского района. Мошенники получили доступ к её личному кабинету и с банковского счёта похитили 32 тысячи рублей. В этот же день, 52-летнему жителю Карымское мошенники, под видом работников банка, предложили для сохранения денег установить мобильное приложение «Поддержка», направив ссылку, пройдя по которой, с карты было списано 14 тысяч рублей.



Ещё одним потерпевшим стал 35-летний житель Борзи. Мужчина оставил заявки на получение онлайн-кредита на сайтах порядка 300 банков. Вскоре ему позвонила женщина, которая сообщила, что ему одобрен кредит в сумме 300 тысяч рублей, но для получения займа необходимо оплатить взнос в сумме 4600 рублей. Затем попросили оплатить страховку в сумме 9600 рублей. После этого злоумышленники попросили внести ещё денежные средства, однако забайкалец, поняв, что имеет дело с мошенниками, обратился в полицию.



А 64-летнему жителю Петровск-Забайкальского лжесотрудник банка по телефону сообщила о накопившихся бонусах на кредитной карте. Чтобы их обналичить, злоумышленница попросила продиктовать три цифры с оборотной стороны карты. При этом она располагала сведениями о номере карты потерпевшего. Поверив мошеннице, пенсионер сообщил требуемые сведения. В результате с его карты похищено 34 510 рублей.



Сотрудники полиции отмечают, что в период вынужденной самоизоляции забайкальцы более тревожно воспринимают все сообщения о попытках списания денежных средств и настоятельно рекомендуют ни при каких обстоятельствах не терять бдительность. В подобной ситуации надо прервать разговор и самому позвонить на телефон горячей линии банка. Не следует по телефону сообщать незнакомцам свои персональные данные и реквизиты банковских карт. Ими могут воспользоваться мошенники.



