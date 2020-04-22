Желая сохранить сбережения, забайкалец потерял более 100 тысяч

В период самоизоляции забайкальцы тревожнее относятся к сообщениям о попытках снятия денег и потворствуют мошенникам
В Забайкальском крае в полицию обратился 36-летний житель села Унда и сообщил о хищении с его кредитной карты 106 тысяч рублей.
Как выяснилось, ночью мужчине позвонила неизвестная и, представившись работником банка, сообщила, что с его карты происходит несанкционированное списание денег. Чтобы заблокировать карту, она попросила продиктовать его персональные данные и номер карты. В результате были списаны деньги, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Аналогичным образом пострадала жительница станции Безречная Оловяннинского района. Мошенники получили доступ к её личному кабинету и с банковского счёта похитили 32 тысячи рублей. В этот же день, 52-летнему жителю Карымское мошенники, под видом работников банка, предложили для сохранения денег установить мобильное приложение «Поддержка», направив ссылку, пройдя по которой, с карты было списано 14 тысяч рублей.
Ещё одним потерпевшим стал 35-летний житель Борзи. Мужчина оставил заявки на получение онлайн-кредита на сайтах порядка 300 банков. Вскоре ему позвонила женщина, которая сообщила, что ему одобрен кредит в сумме 300 тысяч рублей, но для получения займа необходимо оплатить взнос в сумме 4600 рублей. Затем попросили оплатить страховку в сумме 9600 рублей. После этого злоумышленники попросили внести ещё денежные средства, однако забайкалец, поняв, что имеет дело с мошенниками, обратился в полицию.
А 64-летнему жителю Петровск-Забайкальского лжесотрудник банка по телефону сообщила о накопившихся бонусах на кредитной карте. Чтобы их обналичить, злоумышленница попросила продиктовать три цифры с оборотной стороны карты. При этом она располагала сведениями о номере карты потерпевшего. Поверив мошеннице, пенсионер сообщил требуемые сведения. В результате с его карты похищено 34 510 рублей.
Сотрудники полиции отмечают, что в период вынужденной самоизоляции забайкальцы более тревожно воспринимают все сообщения о попытках списания денежных средств и настоятельно рекомендуют ни при каких обстоятельствах не терять бдительность. В подобной ситуации надо прервать разговор и самому позвонить на телефон горячей линии банка. Не следует по телефону сообщать незнакомцам свои персональные данные и реквизиты банковских карт. Ими могут воспользоваться мошенники.
Желая сохранить сбережения, забайкалец потерял более 100 тысяч
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В период самоизоляции забайкальцы тревожнее относятся к сообщениям о попытках снятия денег и потворствуют мошенникам
Заболевших клещевыми инфекциями не зарегистрировано
Угонщик «дал по газам», когда владелец вышел из авто
На суде мужчина признал свою вину
Это данные за 10 дней
Авария произошла во второй половине дня
О нарушителе в полицию сообщили очевидцы
Крыша здания была старой, и огонь быстро распространился. ФОТО, ВИДЕО
Во время работы он был без очков
Аферист из Бурятии обманывал жителей разных регионов
Завтра в Улан-Удэ и районах республики ожидается 4 класс пожарной опасности
Густой чёрный дым видно далеко вокруг
Задержанным уже предъявлено обвинение
Платные анализы будут проводиться только здоровым жителям республики
Малыш сидел на коленях у мамы