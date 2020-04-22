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В Иркутской области клещи покусали более 300 человек

Происшествия, 
Заболевших клещевыми инфекциями не зарегистрировано

С начала сезона активности клещей в Иркутской области зарегистрировано 327 обращений по поводу присасывания клещей, из них 102 – среди детей. Исследовано 237 клещей, из них заражено боррелиозом – 37, другими клещевыми инфекциями - 10. Заболевших граждан клещевыми инфекциями не зарегистрировано.

Активность клещей регистрируется в черте Иркутска, на территории Иркутского, Эхирит -Булагатского, Баяндаевского, Слюдянского, Шелеховского районов.

Наиболее надёжным и долговременным методом защиты от клещевого энцефалита являются профилактические прививки.

В соответствии с санитарными правилами прививки против клещевого энцефалита можно проводить в течение всего года, но закончить вакцинацию следует за две недели до предполагаемого выхода в очаг инфекции.

В случае укуса клеща необходимо немедленно обратиться в медицинскую организацию, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на 17 апреля за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратилось 58 человек, из них 20 детей. 
клещи
 
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