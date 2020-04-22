Заболевших клещевыми инфекциями не зарегистрировано
С начала сезона активности клещей в Иркутской области зарегистрировано 327 обращений по поводу присасывания клещей, из них 102 – среди детей. Исследовано 237 клещей, из них заражено боррелиозом – 37, другими клещевыми инфекциями - 10. Заболевших граждан клещевыми инфекциями не зарегистрировано.
Активность клещей регистрируется в черте Иркутска, на территории Иркутского, Эхирит -Булагатского, Баяндаевского, Слюдянского, Шелеховского районов.
Наиболее надёжным и долговременным методом защиты от клещевого энцефалита являются профилактические прививки.
В соответствии с санитарными правилами прививки против клещевого энцефалита можно проводить в течение всего года, но закончить вакцинацию следует за две недели до предполагаемого выхода в очаг инфекции.
В случае укуса клеща необходимо немедленно обратиться в медицинскую организацию, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Иркутской области.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на 17 апреля за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратилось 58 человек, из них 20 детей.
В Иркутской области клещи покусали более 300 человек
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