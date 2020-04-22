Забайкалец угнал внедорожник друга на его глаза

Угонщик «дал по газам», когда владелец вышел из авто



В Чернышевском районе Забайкальского края 26-летний житель села Гаур угнал Mitsubishi L200 стоимостью около миллиона рублей, принадлежащий его знакомому.



В начале апреля молодой человек неправомерно завладел авто своего знакомого, когда он вышел из салона. Затем, не справившись с управлением, угонщик съехал в кювет. Побоявшись ответственности, он бросил машину и скрылся.



Владелец внедорожника самостоятельно обнаружил автомобиль и в правоохранительные органы не обращался. Однако информация об этом поступила в полицию.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.



С учётом личности задержанного принято решение о помещении подозреваемого в изолятор временного содержания, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.



