Угонщик «дал по газам», когда владелец вышел из авто
В Чернышевском районе Забайкальского края 26-летний житель села Гаур угнал Mitsubishi L200 стоимостью около миллиона рублей, принадлежащий его знакомому.
В начале апреля молодой человек неправомерно завладел авто своего знакомого, когда он вышел из салона. Затем, не справившись с управлением, угонщик съехал в кювет. Побоявшись ответственности, он бросил машину и скрылся.
Владелец внедорожника самостоятельно обнаружил автомобиль и в правоохранительные органы не обращался. Однако информация об этом поступила в полицию.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.
С учётом личности задержанного принято решение о помещении подозреваемого в изолятор временного содержания, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
Забайкалец угнал внедорожник друга на его глаза
Происшествия, Фото:
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