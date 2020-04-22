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Забайкалец угнал внедорожник друга на его глаза

Забайкалец угнал внедорожник друга на его глаза
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Угонщик «дал по газам», когда владелец вышел из авто

В Чернышевском районе Забайкальского края 26-летний житель села Гаур угнал Mitsubishi L200 стоимостью около миллиона рублей, принадлежащий его знакомому.

В начале апреля молодой человек неправомерно завладел авто своего знакомого, когда он вышел из салона. Затем, не справившись с управлением, угонщик съехал в кювет. Побоявшись ответственности, он бросил машину и скрылся.

Владелец внедорожника самостоятельно обнаружил автомобиль и в правоохранительные органы не обращался. Однако информация об этом поступила в полицию.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.

С учётом личности задержанного принято решение о помещении подозреваемого в изолятор временного содержания, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

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