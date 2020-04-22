На суде мужчина признал свою вину
Житель Тарбагатайского района привлечён к административной ответственности по ст. 20.6.1 КоАП РФ за невыполнение установленных постановлением правительства России от 2 апреля 2020 года № 417 правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Бурятии.
На суде мужчина признал свою вину.
- Учитывая конкретные обстоятельства совершённого правонарушения, суд посчитал, что цели административного наказания могут быть достигнуты путём назначения ему наказания в виде административного штрафа в размере 1000 рублей, т.е. в минимальных пределах, предусмотренных санкцией части 1 статьи 20.6.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, - сообщили в пресс-службе Тарбагатайского районного суда.
Постановление не вступило в законную силу.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии нарушителей режима самоизоляции останавливают не только полицейские. На улицах также работают специальные мобильные группы, состоящие из представителей органов власти и сотрудника полиции. Они также уполномочены составлять протоколы. На прошлой неделе глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что жители «начали расслабляться». Потому теперь профилактических бесед будет по минимуму, начнётся активное штрафование.
Жителю Бурятии нарушение изоляции обошлось в тысячу рублей
Происшествия, Фото:
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