В Иркутской области около 500 детей нарушили режим самоизоляции

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Это данные за 10 дней



В Иркутской области сотрудники полиции совместно с комиссией по делам несовершеннолетних привлекли к ответственности 407 родителей, допустивших нарушение самоизоляции своих детей.



Ещё 84 подростка в возрасте от 16 до 18 лет будут привлечены к ответственности по ст. 20.6.1 «Нарушение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения» КоАП РФ. По данной статье подростки старше 16 лет несут ответственность самостоятельно. За тех, кто младше указанного возраста, отвечают родители или опекуны.



Наибольшее число правонарушений установлено в Братске – 121, Иркутске – 87, Усть-Илимске – 69 и Ангарске – 28.



- Проверки соблюдения режима самоизоляции в Иркутской области проходят в ежедневном режиме. Контроль установлен и за предприятиями бизнеса, которые в непростой эпидемиологической ситуации тоже обязаны соблюдать особые правила, - сообщают в пресс-службе правительства региона.



За прошедшие сутки сотрудники администрации Иркутска проверили 2177 торговых точек и организаций, оказывающих услуги населению. Нарушения правил выявили в 69 случаях. В основном это нарушение санитарных норм, в магазинах, торговых центрах часто бывает нарушена социальная дистанция на очередях в кассы.



Из проверенных 1212 организаций, чья деятельность разрешена, нарушения нашли у 54 предпринимателей. Также было проверено 965 организаций, которые не имели права работать в данных условиях, однако 54 из них продолжали свою деятельность.



