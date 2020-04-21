ДТП спровоцировало пробку в Улан-Удэ

Авария произошла во второй половине дня
Сегодня во второй половине дня в Улан-Удэ произошло ДТП. На проспекте 50-летия Октября столкнулись грузовая и легковая машины. По словам очевидцев, пострадавших в результате аварии нет. Автомобили получили механические повреждения.
ДТП спровоцировало небольшую пробку.
Авария произошла во второй половине дня
О нарушителе в полицию сообщили очевидцы
Крыша здания была старой, и огонь быстро распространился. ФОТО, ВИДЕО
Во время работы он был без очков
Аферист из Бурятии обманывал жителей разных регионов
Завтра в Улан-Удэ и районах республики ожидается 4 класс пожарной опасности
Густой чёрный дым видно далеко вокруг
Задержанным уже предъявлено обвинение
Платные анализы будут проводиться только здоровым жителям республики
Малыш сидел на коленях у мамы
Он регистрировал за деньги у себя в квартире иностранцев
Уже сообщается об 11 больных коронавирусом
Водитель остановился только, когда друзья разбили стекло машины
При размещении заражённых в обсерватор были определённые сложности, сообщили в Роспотребнадзоре
Пассажирам, в отличие от водителя, удалось спастись