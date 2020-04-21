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ДТП спровоцировало пробку в Улан-Удэ

ДТП спровоцировало пробку в Улан-Удэ
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Авария произошла во второй половине дня

Сегодня во второй половине дня в Улан-Удэ произошло ДТП. На проспекте 50-летия Октября столкнулись грузовая и легковая машины. По словам очевидцев, пострадавших в результате аварии нет. Автомобили получили механические повреждения.

ДТП спровоцировало небольшую пробку. 






ДТП
 
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