В Иркутске работник завода повредил глаз

Во время работы он был без очков



7 февраля в Иркутске на территории завода железобетонных конструкций - структурного подразделения строительно-монтажного треста «Стройиндустрия» - филиала АО «РЖДстрой» произошёл несчастный случай с 37-летним формовщиком пятого разряда. Он устанавливал разделительные диафрагмы в бетонные формы. Во время работы глаза мужчины не были защищены специальными очками.



В момент, когда формовщик с помощью молотка и пробойника пробивал отверстие для разделительной диафрагмы, его левый глаз травмировали отлетевшие частицы бетона.



Мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение, где до настоящего времени проходит лечение.



Проводится доследственная проверка по факту нарушения требований охраны труда, повлёкшего по неосторожности причинение вреда здоровью, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета России.





