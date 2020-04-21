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В Иркутске работник завода повредил глаз

В Иркутске работник завода повредил глаз
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Во время работы он был без очков

7 февраля в Иркутске на территории завода железобетонных конструкций - структурного подразделения строительно-монтажного треста «Стройиндустрия» - филиала АО «РЖДстрой» произошёл несчастный случай с 37-летним формовщиком пятого разряда. Он устанавливал разделительные диафрагмы в бетонные формы. Во время работы глаза мужчины не были защищены специальными очками.

В момент, когда формовщик с помощью молотка и пробойника пробивал отверстие для разделительной диафрагмы, его левый глаз травмировали отлетевшие частицы бетона.

Мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение, где до настоящего времени проходит лечение.

Проводится доследственная проверка по факту нарушения требований охраны труда, повлёкшего по неосторожности причинение вреда здоровью, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета России.


несчастные случаи на производстве
 
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