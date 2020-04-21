В Улан-Удэ сгорела крыша на площади 1500 «квадратов»

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в шестом часу вечера на улице 3-я Транспортная произошёл крупный пожар. Загорелась крыша складского помещения на большой площади. Густой чёрный дым поднялся высоко, и был хорошо виден из разных точек города.
В 19-м часу вечера стало известно, что открытое горение ликвидировано и начата заливка места пожара
- Горела кровля крыши по всей площади 1500 кв.м, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
К тушению привлекалась пожарная техника по повышенному рангу вызову, рангу №2. На месте работали 30 пожарных.
Кровля здания была сухой и старой, кроме того был большой приток воздуха. Ничто не препятствовало огню, и он быстро распространился по всей кровле.
К счастью, людей в здании не было, пострадавших нет.
Сейчас устанавливается, кому же принадлежит загоревшееся здание. По некоторой информации, это гаражный бокс. Органы дознания МЧС на месте устанавливают причину пожара.