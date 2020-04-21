В Бурятии пожарные 24 раза выезжали тушить траву и мусору

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Завтра в Улан-Удэ и районах республики ожидается 4 класс пожарной опасности



22 апреля в Улан-Удэ, Бичурском, Джидинском, Еравнинском, Иволгинском, Кяхтинском, Селенгинском и Тарбагатайском районах ожидается 4 класс пожарной опасности. Только за прошедшие сутки в Бурятии пожарные 24 раза выезжали на загорания травы и мусора, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.



Так, в Тарбагатайском районе между селами Куналей и Пестерово сгорела трава на площади 1,5 гектара. Около часа понадобилось огнеборцам, чтобы полностью ликвидировать пожар. В этом же районе в ДНТ «Селенга» площадь загорания травы составила 1 гектар.



В местности «Поле» в селе Большая речка Кабанского района на ликвидацию загорания сухой растительности привлекались 21 человек и 4 единицы техники, в том числе и трактор. В результате пожара сгорела трава на площади 2 гектара.



Во всех случаях причина – неосторожное обращение с огнем. В течение суток органами надзорной деятельности составлено 9 протоколов за нарушение правил пожарной безопасности.

