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В Бурятии пожарные 24 раза выезжали тушить траву и мусору

В Бурятии пожарные 24 раза выезжали тушить траву и мусору
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Завтра в Улан-Удэ и районах республики ожидается 4 класс пожарной опасности

22 апреля в Улан-Удэ, Бичурском, Джидинском, Еравнинском, Иволгинском, Кяхтинском, Селенгинском и Тарбагатайском районах ожидается 4 класс пожарной опасности. Только за прошедшие сутки в Бурятии пожарные 24 раза выезжали на загорания травы и мусора, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.

Так, в Тарбагатайском районе между селами Куналей и Пестерово сгорела трава на площади 1,5 гектара. Около часа понадобилось огнеборцам, чтобы полностью ликвидировать пожар. В этом же районе в ДНТ «Селенга» площадь загорания травы составила 1 гектар.

В местности «Поле» в селе Большая речка Кабанского района на ликвидацию загорания сухой растительности привлекались 21 человек и 4 единицы техники, в том числе и трактор. В результате пожара сгорела трава на площади 2 гектара.

Во всех случаях причина – неосторожное обращение с огнем. В течение суток органами надзорной деятельности составлено 9 протоколов за нарушение правил пожарной безопасности.
пожар
 
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