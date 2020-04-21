В Улан-Удэ тушат крупный пожар

В Улан-Удэ пожарные тушат возгорание на улице 3-я Транспортная. Густой чёрный дым поднимается высоко, его видно с разных точек.
Видео, снятое очевидцем, появилось в паблике ves_ulan_ude_
Изначально звучали предположения, что горит автозаправка. Однако, как выяснилось, это складское помещение.
- По оперативной информации, горит кровля крыши складского помещения, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», 20 апреля пожар в селе Бичура унёс жизнь трёхлетнего мальчика.
- По оперативной информации, горит кровля крыши складского помещения, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», 20 апреля пожар в селе Бичура унёс жизнь трёхлетнего мальчика.