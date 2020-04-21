В Иркутске раскрыли похищение и убийство 12-летней давности

Задержанным уже предъявлено обвинение



В Иркутске задержали двух подозреваемых в похищении человека и его убийстве, совершённом ещё в 2008 году



В июле 2008 года на перекрёстке улиц Лебедева Кумача и 25 Октября Иркутска похитили 23-летнего парня, который украл имущество одного из обвиняемых.



Молодые люди против воли силой посадили жертву автомобиль и вывезли в гаражный бокс. Один из них задушил молодого человека. Тело загрузили в багажник автомобиля и вывезли его на ул. Дальневосточную.



Следователям СКР и полицейским удалось установить личности подозреваемых в преступлении. Накануне они были задержаны по местам жительства, в их домах проведены обыски.



Проведён ряд следственных действий: допросы, проверка показаний на месте, очные ставки.



В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение по статьям «Похищение, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и «Убийство».



В настоящее время одному обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, обвиняемому в похищении - домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

