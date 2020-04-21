Малыш сидел на коленях у мамы
Сегодня днём на улице Модогоева в центре Улан-Удэ произошло ДТП. 42-летний водитель автомобиля «УАЗ» совершил столкновение с автомобилем «Тойота Королла Спасио» под управлением 36-летнего водителя.
В салоне иномарки на руках у мамы находился двухлетний ребёнок. Мальчик доставлен в медицинское учреждение для осмотра.
- В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, - сообщили в Госавтоинспекции Бурятии.
УГИБДД призывает водителей соблюдать правила перевозки маленьких пассажиров и использовать сертифицированные удерживающие устройства, соответствующие возрасту и весу ребёнка.
На прошлой неделе «Байкал-Daily» сообщал о ДТП, в котором пострадала восьмилетняя девочка. Её родители утверждают, что девочку сбил автомобиль скорой помощи. Они ищут свидетелей происшествия.
В Улан-Удэ в ДТП пострадал двухлетний ребёнок
Происшествия, Фото:
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