В Братске будут судить владельца «резиновой квартиры»

Он регистрировал за деньги у себя в квартире иностранцев



В Братске направлено в суд уголовное дело в отношении 37-летнего владельца «резиновой квартиры». Он обвиняется в фиктивной постановке на учёт иностранных граждан .



Как выяснили полицейские, нигде не работающий братчанин в октябре 2019 года за деньги фиктивно поставил на учёт трёх иностранных граждан. Фактически в квартире, расположенной в центральной части города, они не проживали.



В настоящий момент уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным постановлением передано в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

