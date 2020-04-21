Он регистрировал за деньги у себя в квартире иностранцев
В Братске направлено в суд уголовное дело в отношении 37-летнего владельца «резиновой квартиры». Он обвиняется в фиктивной постановке на учёт иностранных граждан .
Как выяснили полицейские, нигде не работающий братчанин в октябре 2019 года за деньги фиктивно поставил на учёт трёх иностранных граждан. Фактически в квартире, расположенной в центральной части города, они не проживали.
В настоящий момент уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным постановлением передано в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
В Братске будут судить владельца «резиновой квартиры»
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