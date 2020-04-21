Начала доследственная проверка
Ночью 21 апреля в частном доме на улице Янтан в селе Корсук Эхирит-Булагатского района Иркутской области произошёл пожар.
В результате пожара погибли двое мужчин 62-х и 49-ти лет. По данному факту проводится доследственная проверка.
Известно, что один из погибших был хозяином дома, второй находился у него в гостях. Причина пожара устанавливается, на место происшествия выехали следователи СК и эксперты пожарно-технической лаборатории МВД.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии вчера тоже случился трагический пожар, унёсший жизнь трёхлетнего мальчика, который погиб на глазах нетрезвой матери.
В Иркутской области на пожаре погибли двое мужчин
Происшествия, Фото:
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