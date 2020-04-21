Он прошёл через кассу, не заплатив за товар
В городе Тайшет Иркутской области росгвардейцы получили сигнал о том, что в продовольственном магазине произошла кража. Мужчина прошёл через кассу с неоплаченными банками красной икры. После этого он скрылся в неизвестном направлении.
Прибыв на место происшествия в течение двух минут, росгвардейцы узнали от продавца приметы подозреваемого и приступили к его поискам.
При осмотре близлежащей территории патрульные увидели мужчину, попадающего под описание продавца.
Росгварцейцы остановили подозреваемого. При себе у него находился украденный дорогостоящий товар. 37-летний мужчина был задержан.
Позже с охраняемого продуктового магазина произошло ещё одно похожее преступление. Подозреваемый также был задержан в максимально короткие сроки.
Для дальнейшего разбирательства задержанные были переданы сотрудникам полиции, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Иркутской области.
В Тайшете покупатель не заплатил за красную икру
Происшествия, Фото:
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