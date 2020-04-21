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Видео: В Улан-Удэ грабитель стащил пиво на глазах продавца

Видео: В Улан-Удэ грабитель стащил пиво на глазах продавца
Происшествия,  Фото:ориентировка МВД по Бурятии
Наглый грабёж произошёл в 113 квартале

Сотрудники полиции разыскивают мужчину, который вечером 19 апреля совершил грабёж в продуктовом магазине в 113 микрорайоне Улан-Удэ.

Мужчина зашёл в торговую точку, прямо на глазах у продавца взял из холодильной камеры три бутылки пива и, не расплатившись, убежал. Преступление сняла камера видеонаблюдения. 



Ущерб составил 300 рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Приметы разыскиваемого: европейской внешности, на вид 35-40 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения.

Был одет: куртка коричневого цвета с капюшоном, брюки и туфли чёрные.

При наличии какой-либо информации о личности или местонахождении подозреваемого полиция просит обратиться по телефонам: 8(914)844-67-00, 8(3012)43-02-02 или 102 (112).

грабеж
 
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