Авария случилась на Спиртзаводской трассе
20 апреля на Спиртзаводской трассе в Улан-Удэ произошло ДТП. 55-летний мужчина не справился с управлением и врезался в дерево.
- В результате аварии водитель получил различные травмы. После оказанной помощи мужчина отказался от эвакуации в стационар для прохождения обследования, - сообщили в Территориальном центре медицины катастроф.
Специалисты просят водителей соблюдать правила дорожного движения и режим самоизоляции.
Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне в Курумканском районе Бурятии пьяная девушка-водитель без прав устроила ДТП. Пострадала она сама и водитель другой машины.
В Улан-Удэ водитель врезался в дерево
Происшествия, Фото:
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