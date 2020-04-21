В Бурятии горели 252 гектара леса

Из пяти лесных пожаров ликвидирован только один



В Бурятии за прошедшие сутки проводились работы по тушению пяти лесных пожаров в Джидинском, Еравнинском, Закаменском и Селенгинском районах на площади 252 га.



- Все лесные пожары возникли из-за выжигания травы и неосторожного обращения с огнём. На тушении за последние сутки работало 238 человек из числа лесной охраны и пожарных-десантников. Задействовано 29 единиц лесопожарной техники, - сообщают в пресс-службе республиканского лесного хозяйства.



Лесной пожар в Джидинском районе ликвидирован, пожары в Еравнинском и Селенгинском районах локализованы.



На утро 21 апреля продолжается тушение двух лесных пожаров в Еравнинском и Закаменском районах, а также дотушивание двух локализованных очагов. Всего на тушении работает 186 человек, задействовано 21 единица лесопожарной техники.

