На трассе «Байкал» упавший большегруз перекрыл движение

Происшествия, Фото: ДТП 38RUS Иркутск

Движение в сторону Култука приостановлено



Сегодня в Слюдянском районе Иркутской области на федеральной трассе «Байкал» опрокинулся большегруз. Он съехал с проезжей части и опрокинулся на обочину. Пострадавших нет.



Из-за аварии в обе стороны перекрыт участок трассы на км 97+600, на серпантине в районе Култука.



- Все, кто едут на Култук, разворачивайтесь, - появилось предупреждение в паблике «ДТП 38RUS Иркутск».



На месте работают представители МЧС, ГИБДД, подрядной дорожной организации, сообщает ФКУ Упрдор «Прибайкалье».



Перерыв в движении для всех видов транспорта введён до особого распоряжения.



