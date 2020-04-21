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На трассе «Байкал» упавший большегруз перекрыл движение

На трассе «Байкал» упавший большегруз перекрыл движение
Происшествия,  Фото:ДТП 38RUS Иркутск
Движение в сторону Култука приостановлено

Сегодня в Слюдянском районе Иркутской области на федеральной трассе «Байкал» опрокинулся большегруз. Он съехал с проезжей части и опрокинулся на обочину. Пострадавших нет.

Из-за аварии в обе стороны перекрыт участок трассы на км 97+600, на серпантине в районе Култука.

- Все, кто едут на Култук, разворачивайтесь, - появилось предупреждение в паблике «ДТП 38RUS Иркутск».

На месте работают представители МЧС, ГИБДД, подрядной дорожной организации, сообщает ФКУ Упрдор «Прибайкалье».

Перерыв в движении для всех видов транспорта введён до особого распоряжения.

федеральная трасса ДТП
 
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