Пропавшая женщина из дома ушла ещё осенью
Полицейские Бурятии продолжают поиски 44-летней Эржены Жигмитовой, которая 15 сентября 2019 года ушла из дома по улице Лимонова в Улан-Удэ и до сих пор не вернулась. Ранее она неоднократно уходила, сообщили в МВД по Бурятии.
Месяц назад «Байкал-Daily» сообщал о розыске, с тех пор информация о разыскиваемой не изменилась. В последний раз женщину видели 31 декабря около магазина в посёлке Коминтерн.
Приметы: азиатской внешности, на вид 45 лет, рост около 160 см, волосы чёрные, глаза карие, среднего телосложения.
Особые приметы: может носить очки.
При наличии какой-либо информации о пропавшей либо её местонахождении полиция незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8(983)634-17-06, 8(3012)41-66-37 или 102 (112).
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Бурятии завершились поиски 70-летней пенсионерки. К сожалению, она была найдена мёртвой.
Пропавшую улан-удэнку в последний раз видели 31 декабря
Происшествия, Фото:
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