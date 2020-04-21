Забайкалец украл пневматическое ружьё и колонку

Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до шести лет



В Карымском районе Забайкальского края в полицию обратился 34-летний местный житель и сообщил о краже из его дома пневматического ружья и музыкальной колонки. Ущерб составил 5 тысяч рублей.



Выяснилось, что неизвестные проникли в дом, взломав дверные запоры. Сотрудники угрозыска получили оперативную информацию о причастности к преступлению местного жителя. 30-летний мужчина был установлен и доставлен в отдел полиции.



Подозреваемый признался в краже, по месту его жительства были найдены украденные вещи.



Возбуждено уголовного дело по части 3 статьи 158 «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.



