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Забайкалец украл пневматическое ружьё и колонку

Забайкалец украл пневматическое ружьё и колонку
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до шести лет

В Карымском районе Забайкальского края в полицию обратился 34-летний местный житель и сообщил о краже из его дома пневматического ружья и музыкальной колонки. Ущерб составил 5 тысяч рублей.

Выяснилось, что неизвестные проникли в дом, взломав дверные запоры. Сотрудники угрозыска получили оперативную информацию о причастности к преступлению местного жителя. 30-летний мужчина был установлен и доставлен в отдел полиции.

Подозреваемый признался в краже, по месту его жительства были найдены украденные вещи.

Возбуждено уголовного дело по части 3 статьи 158 «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

кража
 
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