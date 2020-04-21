В аварии пострадали два человека
Накануне в Курумканском районе Бурятии около 21 часа вечера попала в ДТП пьяная 22-летняя девушка, к тому не имеющая водительских прав.
Девушка села за руль «Тойоты Марк II» и поехала со стороны села Могойто в направлении посёлка Майский. По дороге не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и врезалась в «Тойоту Ипсум». За рулём «Ипсума» был 31-летний водитель.
В результате ДТП оба водителя с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медучреждение.
Сотрудники ГИБДД провели освидетельствование девушки-водителя «Тойота Марк II». Установлено состояние алкогольного опьянения – 0,56 мг/л, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Улан-Удэ грузовик снёс дорожное ограждение, в результате чего травмы получила проходившая мимо женщина.
Также вчера произошло ещё два ДТП, хоть и без пострадавших, но со значительным материальным ущербом. На федеральной трассе на отвороте на посёлок Тулунжа «Тойота Камри» врезалась в «Лэнд Крузер», разбив ему всю переднюю часть. В пригородном Сотниково женщина-водитель пересекла двойную сплошную, после чего врезалась в военный грузовик.
В Бурятии пьяная девушка-водитель без прав устроила ДТП
Происшествия, Фото:
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