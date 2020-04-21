За сутки в регионе выявили ещё шесть больных
В Забайкальском крае на данный момент зарегистрирован 61 лабораторно подтверждённый случай заболевания коронавирусом. За сутки выявили ещё шесть больных. При этом из заболевших пятеро уже выписаны, у каждого из них анализ дважды показал отрицательный результат.
Заболевания зарегистрированы в Чите, Улетовском, Чернышевском, Нерчинском, Могойтуйском, Забайкальском, Петровск-Забайкальском, Оловянинском районах.
На сегодняшний день ситуация остается управляемой, уточнили в оперативном штабе. Однако, в связи с тем, что инкубационный период нового вируса достигает 14 дней, ситуация может измениться. Особенно - при нарушении жителями режима самоизоляции. За последнее время в крае выявлено уже более тысячи нарушителей режима, которые могут стать потенциальными разносчиками заболевания.
Самоизоляция на две недели является обязательной для всех граждан, прибывших в Забайкальский край из других регионов.
УМВД России по Забайкальскому краю составляет списки граждан, прибывающих из других регионов. Данные передаются местным властям, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии за последние сутки выявлено рекордное число заболевших – 28 человек. Таким образом на сегодня уже 153 случая заражения коронавирусом.
В Забайкалье уже 61 случай заражения коронавирусом
Происшествия, Фото:
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