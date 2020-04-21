 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 Апреля

20 Апреля

Популярное

В Забайкалье уже 61 случай заражения коронавирусом

В Забайкалье уже 61 случай заражения коронавирусом
Происшествия,  Фото:pixabay.com
За сутки в регионе выявили ещё шесть больных

В Забайкальском крае на данный момент зарегистрирован 61 лабораторно подтверждённый случай заболевания коронавирусом. За сутки выявили ещё шесть больных. При этом из заболевших пятеро уже выписаны, у каждого из них анализ дважды показал отрицательный результат.

Заболевания зарегистрированы в Чите, Улетовском, Чернышевском, Нерчинском, Могойтуйском, Забайкальском, Петровск-Забайкальском, Оловянинском районах.

На сегодняшний день ситуация остается управляемой, уточнили в оперативном штабе. Однако, в связи с тем, что инкубационный период нового вируса достигает 14 дней, ситуация может измениться. Особенно - при нарушении жителями режима самоизоляции. За последнее время в крае выявлено уже более тысячи нарушителей режима, которые могут стать потенциальными разносчиками заболевания.

Самоизоляция на две недели является обязательной для всех граждан, прибывших в Забайкальский край из других регионов.

УМВД России по Забайкальскому краю составляет списки граждан, прибывающих из других регионов. Данные передаются местным властям, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии за последние сутки выявлено рекордное число заболевших – 28 человек. Таким образом на сегодня уже 153 случая заражения коронавирусом.

коронавирус
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Забайкалец украл пневматическое ружьё и колонку
Забайкалец украл пневматическое ружьё и колонку
Происшествия, 21.04.2020
Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до шести лет
В Улан-Удэ жертва карманника выследила вора
В Улан-Удэ жертва карманника выследила вора
Происшествия, 21.04.2020
Потерпевшая узнала вора спустя несколько часов и проследила за ним
23 вахтовика из Ямала привезли коронавирус в Бурятию
23 вахтовика из Ямала привезли коронавирус в Бурятию
Происшествия, 21.04.2020
Заражённые вахтовики добирались в Бурятию на самолёте и маршрутках
В Бурятии число заражений коронавирусом резко взлетело до 153
В Бурятии число заражений коронавирусом резко взлетело до 153
Происшествия, 21.04.2020
Новый рекорд – сразу 28 новых больных за сутки
В Забайкалье уже 61 случай заражения коронавирусом
В Забайкалье уже 61 случай заражения коронавирусом
Происшествия, 21.04.2020
За сутки в регионе выявили ещё шесть больных
В Бурятии двое водителей заплатили пешеходу 400 тысяч
В Бурятии двое водителей заплатили пешеходу 400 тысяч
Происшествия, 21.04.2020
Травмированной женщине-пешеходу пришлось ставить имплант
Житель Иркутской области незаконно носил карабин
Житель Иркутской области незаконно носил карабин
Происшествия, 21.04.2020
Мужчина приобрёл оружие, не имея соответствующего разрешения
В Улан-Удэ Левобережье 1,5 часа оставалось без света
В Улан-Удэ Левобережье 1,5 часа оставалось без света
Происшествия, 21.04.2020
Аварийное отключение произошло вечером
Улан-удэнец обокрал уснувшего у магазина мужчину
Улан-удэнец обокрал уснувшего у магазина мужчину
Происшествия, 21.04.2020
Сожительнице вор заявил, что заработал украденные деньги
В Бурятии на пожаре погиб ребёнок и пострадала женщина
В Бурятии на пожаре погиб ребёнок и пострадала женщина
Происшествия, 21.04.2020
Вероятно, пожар произошёл из-за неосторожности при курении
В Иркутске после двойного наезда погиб пожилой пешеход
В Иркутске после двойного наезда погиб пожилой пешеход
Происшествия, 21.04.2020
ДТП случилось в районе ЖК «Современник»
Читинка через суд требует признать себя узницей концлагеря
Читинка через суд требует признать себя узницей концлагеря
Происшествия, 21.04.2020
В детстве она почти год находилась вместе с семьёй в фашистском лагере  
В Забайкалье девушка обокрала опекуна
В Забайкалье девушка обокрала опекуна
Происшествия, 21.04.2020
Она перевела деньги своему знакомому
Улан-удэнец украл бензопилу и продал первому встречному
Улан-удэнец украл бензопилу и продал первому встречному
Происшествия, 21.04.2020
Мужчина уже имеет условную судимость за квартирную кражу

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^