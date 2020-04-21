 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 Апреля

20 Апреля

Популярное

В Улан-Удэ Левобережье 1,5 часа оставалось без света

В Улан-Удэ Левобережье 1,5 часа оставалось без света
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Аварийное отключение произошло вечером

Накануне, 20 апреля, в 20:30 произошло аварийное отключение электроэнергии в Левобережной части Улан-Удэ.

Под отключение электроэнергии попали потребители частично частного сектора микрорайонов Исток, Поселье, Солдатский, ДНТ «Судостроитель».

В 21:40 запитали потребителей Истока и Поселья; в 21:59 запитали оставшихся потребителей при повторном включении. Время отключения составило 1,5 часа, сообщается в оперативной сводке по городу.

отключение света
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнец обокрал уснувшего у магазина мужчину
Улан-удэнец обокрал уснувшего у магазина мужчину
Происшествия, 21.04.2020
Сожительнице вор заявил, что заработал украденные деньги
В Бурятии число заражений коронавирусом резко взлетело до 153
В Бурятии число заражений коронавирусом резко взлетело до 153
Происшествия, 21.04.2020
Новый рекорд – сразу 28 новых больных за сутки
В Бурятии на пожаре погиб ребёнок и пострадала женщина
В Бурятии на пожаре погиб ребёнок и пострадала женщина
Происшествия, 21.04.2020
Вероятно, пожар произошёл из-за неосторожности при курении
В Иркутске после двойного наезда погиб пожилой пешеход
В Иркутске после двойного наезда погиб пожилой пешеход
Происшествия, 21.04.2020
ДТП случилось в районе ЖК «Современник»
Читинка через суд требует признать себя узницей концлагеря
Читинка через суд требует признать себя узницей концлагеря
Происшествия, 21.04.2020
В детстве она почти год находилась вместе с семьёй в фашистском лагере  
В Забайкалье девушка обокрала опекуна
В Забайкалье девушка обокрала опекуна
Происшествия, 21.04.2020
Она перевела деньги своему знакомому
Улан-удэнец украл бензопилу и продал первому встречному
Улан-удэнец украл бензопилу и продал первому встречному
Происшествия, 21.04.2020
Мужчина уже имеет условную судимость за квартирную кражу
В Бурятии пропавшую пенсионерку нашли мёртвой
В Бурятии пропавшую пенсионерку нашли мёртвой
Происшествия, 20.04.2020
Тело нашёл местный житель на берегу Селенги
В Иркутской области 11 человек подвергли риску заражения сотни людей
В Иркутской области 11 человек подвергли риску заражения сотни людей
Происшествия, 20.04.2020
11 человек нарушали обязательный режим самоизоляции
В Иркутской области в ДТП попал 16-летний мотоциклист без шлема
В Иркутской области в ДТП попал 16-летний мотоциклист без шлема
Происшествия, 20.04.2020
Виновником аварии стал водитель легковой машины
В Улан-Удэ составили протоколы на гуляющих подростков
В Улан-Удэ составили протоколы на гуляющих подростков
Происшествия, 20.04.2020
Уже на девять подростков составили протоколы за нарушение самоизоляции
В Забайкалье горит 6660 гектаров леса
В Забайкалье горит 6660 гектаров леса
Происшествия, 20.04.2020
Четыре пожара локализовано
В Улан-Удэ водители разворачивались на «зебре» перед сотрудниками ГИБДД
В Улан-Удэ водители разворачивались на «зебре» перед сотрудниками ГИБДД
Происшествия, 20.04.2020
Профилактический рейд прошёл на улице Коммунистической
В Бурятии на полицейских чуть не напала медведица с медвежатами
В Бурятии на полицейских чуть не напала медведица с медвежатами
Происшествия, 20.04.2020
Не растерявшись, сотрудница полиции сделала предупредительные выстрелы в воздух

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^