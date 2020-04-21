Аварийное отключение произошло вечером
Накануне, 20 апреля, в 20:30 произошло аварийное отключение электроэнергии в Левобережной части Улан-Удэ.
Под отключение электроэнергии попали потребители частично частного сектора микрорайонов Исток, Поселье, Солдатский, ДНТ «Судостроитель».
В 21:40 запитали потребителей Истока и Поселья; в 21:59 запитали оставшихся потребителей при повторном включении. Время отключения составило 1,5 часа, сообщается в оперативной сводке по городу.
В Улан-Удэ Левобережье 1,5 часа оставалось без света
Происшествия, Фото:
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