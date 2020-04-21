В Улан-Удэ Левобережье 1,5 часа оставалось без света

Аварийное отключение произошло вечером



Накануне, 20 апреля, в 20:30 произошло аварийное отключение электроэнергии в Левобережной части Улан-Удэ.



Под отключение электроэнергии попали потребители частично частного сектора микрорайонов Исток, Поселье, Солдатский, ДНТ «Судостроитель».



В 21:40 запитали потребителей Истока и Поселья; в 21:59 запитали оставшихся потребителей при повторном включении. Время отключения составило 1,5 часа, сообщается в оперативной сводке по городу.



