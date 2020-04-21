Улан-удэнец обокрал уснувшего у магазина мужчину

Сожительнице вор заявил, что заработал украденные деньги
Вечером 12 апреля в полицию обратился 58-летний житель посёлка Импульс в Улан-Удэ. Он сообщил, что неизвестный украл из кармана его куртки телефон.
Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний мужчина.
На улице он заметил, что пожилой мужчина неподалёку от магазина распивает спиртное. Составил ему компанию, а когда пьяный уснул, вынул из его куртки гаджет. Вор видел, как пожилой мужчина убирал его в карман.
Затем, обнаружив на мобильном устройстве банковские смс-уведомления, он перевёл на счёт своей сожительницы восемь тысяч рублей. Возлюбленную мужчина убедил, что сам заработал деньги. Деньги он в итоге потратил на продукты и алкоголь.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Следствие продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
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