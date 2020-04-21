В детстве она почти год находилась вместе с семьёй в фашистском лагере
В прокуратуру Центрального района Читы обратилась местная жительница с просьбой о защите её прав как узника фашистских лагерей.
Установлено, что с июля 1943 года по май 1944 года немецко-фашистские оккупанты содержали её и членов её семьи в фашистской тюрьме в городе Волковыск Гродненской области Белорусской ССР. Это подтверждео объяснениями свидетелей, сведениями государственного комитета по архивам и делопроизводству Республики Беларусь и информацией директора архива города Гродно.
В связи с этим прокуратура направила в интересах женщины исковое заявление в суд с требованием признать её бывшим несовершеннолетним узником фашизма, а также выдать ей соответствующее удостоверение.
Исковое заявление находится на стадии рассмотрения, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.
Читинка через суд требует признать себя узницей концлагеря
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
ДТП случилось в районе ЖК «Современник»
В детстве она почти год находилась вместе с семьёй в фашистском лагере
Она перевела деньги своему знакомому
Мужчина уже имеет условную судимость за квартирную кражу
Тело нашёл местный житель на берегу Селенги
11 человек нарушали обязательный режим самоизоляции
Виновником аварии стал водитель легковой машины
Уже на девять подростков составили протоколы за нарушение самоизоляции
Рейд проводился с 10 на 11 апреля
Четыре пожара локализовано
Профилактический рейд прошёл на улице Коммунистической
Не растерявшись, сотрудница полиции сделала предупредительные выстрелы в воздух
Стали известны подробности трагедии с гибелью 16-летней девочки
Прохожая пострадала от разбитого дорожного ограждения
Следователи устанавливают полную картину трагедии