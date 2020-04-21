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Читинка через суд требует признать себя узницей концлагеря

Читинка через суд требует признать себя узницей концлагеря
Происшествия,  Фото:pixabay.com
В детстве она почти год находилась вместе с семьёй в фашистском лагере

В прокуратуру Центрального района Читы обратилась местная жительница с просьбой о защите её прав как узника фашистских лагерей.

Установлено, что с июля 1943 года по май 1944 года немецко-фашистские оккупанты содержали её и членов её семьи в фашистской тюрьме в городе Волковыск Гродненской области Белорусской ССР. Это подтверждео объяснениями свидетелей, сведениями государственного комитета по архивам и делопроизводству Республики Беларусь и информацией директора архива города Гродно.

В связи с этим прокуратура направила в интересах женщины исковое заявление в суд с требованием признать её бывшим несовершеннолетним узником фашизма, а также выдать ей соответствующее удостоверение.

Исковое заявление находится на стадии рассмотрения, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.
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