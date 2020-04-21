Читинка через суд требует признать себя узницей концлагеря

В детстве она почти год находилась вместе с семьёй в фашистском лагере



В прокуратуру Центрального района Читы обратилась местная жительница с просьбой о защите её прав как узника фашистских лагерей.



Установлено, что с июля 1943 года по май 1944 года немецко-фашистские оккупанты содержали её и членов её семьи в фашистской тюрьме в городе Волковыск Гродненской области Белорусской ССР. Это подтверждео объяснениями свидетелей, сведениями государственного комитета по архивам и делопроизводству Республики Беларусь и информацией директора архива города Гродно.



В связи с этим прокуратура направила в интересах женщины исковое заявление в суд с требованием признать её бывшим несовершеннолетним узником фашизма, а также выдать ей соответствующее удостоверение.



Исковое заявление находится на стадии рассмотрения, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.

