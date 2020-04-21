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В Забайкалье девушка обокрала опекуна

В Забайкалье девушка обокрала опекуна
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Она перевела деньги своему знакомому

В отдел полиции Читы обратилась 52-летняя жительница Нерчинского района Забайкальского края. Она рассказала, что у неё украли около девяти тысяч рублей.

Женщина приехала в краевую столицу по делам и узнала о краже. Сотрудники уголовного розыска установили, что к пропаже денег может быть причастна девушка, ранее находившаяся под опекой женщины. Эта девушка имела доступ к личному кабинету своей бывшей опекунши.

Как выяснилось, действительно, находясь в Нерчинском районе, 25-летняя девушка перевела деньги своему знакомому и в дальнейшем потратила их.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража с банковского счёта». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до шести лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

кража
 
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