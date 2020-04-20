Тело нашёл местный житель на берегу Селенги
Сегодня утро в местности Кома Прибайкальского района Бурятии местный житель нашёл на берегу реки Селенга тело женщины. Сообщение об этом в полицию поступило около 11 часов утра.
Как выяснилось, погибшая – пропавшая 70-летняя пенсионерка, которую разыскивали почти две недели.
- В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.
70-летняя женщина ушла из дома в Улан-Удэ 9 апреля. При себе у неё была банковская карта и 700 рублей. Поисками пропавшей активно занимались полицейские и волонтёры. Также ориентировки с фотографией были расклеены на улицах города, автобусных остановках и в магазинах.
Бурятский митрополит Савватий лично просил подписчиков распространить ориентировку. «Наша прихожанка», - поделился тогда глава Бурятской митрополии.
По некоторой информации, в тот день женщина собиралась в Свято-Троицкий храм. Что произошло с пожилой улан-удэнкой, ещё предстоит выяснить.
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях в Кяхтинском районе Бурятии пропавшую 16-летнюю девочку нашли мёртвой. Её тело обнаружили в реке Чикой.
В Бурятии пропавшую пенсионерку нашли мёртвой
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