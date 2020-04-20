11 человек нарушали обязательный режим самоизоляции
Сегодня стало известно, что в Иркутской области 11 граждан, которые обязаны были в течение двух недель соблюдать режим самоизоляции, вместо этого её нарушали.
- В общей сложности эти одиннадцать человек были в контакте почти с сотней людей, подвергли их риску заражения. Теперь необходимо установить всю цепочку контактов и в оперативном порядке определить дальнейшие наши действия. Я хочу ещё раз для всех подчеркнуть: такие люди должны осознать, что они не только рискуют своим здоровьем, но и подвергают опасности здоровье других жителей области, - подчеркнул врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев в ходе заседания оперативного штаба.
Всего в Иркутской области с начала действия режима самоизоляции сотрудники органов внутренних дел составили уже 938 протоколов по статье КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Ещё 135 материалов направлены для составления протоколов другими уполномоченными органами в рамках их компетенции.
С начала апреля сотрудники ГИБДД Иркутской области выдали автомобилистам свыше 5000 уведомлений о соблюдении режима самоизоляции. В отношении нарушителей составлено 307 протоколов об административных правонарушениях.
Особенное внимание уделяется детям, которые находятся на улице или в общественных местах без сопровождения взрослых. За минувшую неделю выявлено 319 фактов нарушения самоизоляции несовершеннолетними. Меры административного воздействия будут приняты в отношении 266 родителей, уточнили в региональном правительстве.
В Иркутской области 11 человек подвергли риску заражения сотни людей
Происшествия, Фото:
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