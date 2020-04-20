 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 Апреля

19 Апреля

Популярное

В Иркутской области в ДТП попал 16-летний мотоциклист без шлема

В Иркутской области в ДТП попал 16-летний мотоциклист без шлема
Происшествия, 
Виновником аварии стал водитель легковой машины

В Чунском районе Иркутской области 18 апреля 61-летний водитель «Лады Веста» не выполнил требования уступить дорогу и столкнулся с мотоциклом «ИЖ Планета», которым управлял 16-летний подросток.

В результате ДТП юный водитель мотоцикла получил травмы различной степени тяжести. Его 27-летний пассажир госпитализирован в медицинское учреждение.

На момент ДТП водитель и пассажир мотоцикла находились без защитных шлемов и не имели специальной экипировки. Кроме того, несовершеннолетний не получал водительского удостоверения соответствующей категории и управлял незарегистрированным транспортным средством, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

ДТП мотоциклисты
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии пропавшую пенсионерку нашли мёртвой
В Бурятии пропавшую пенсионерку нашли мёртвой
Происшествия, 20.04.2020
Тело нашёл местный житель на берегу Селенги
В Иркутской области 11 человек подвергли риску заражения сотни людей
В Иркутской области 11 человек подвергли риску заражения сотни людей
Происшествия, 20.04.2020
11 человек нарушали обязательный режим самоизоляции
В Иркутской области в ДТП попал 16-летний мотоциклист без шлема
В Иркутской области в ДТП попал 16-летний мотоциклист без шлема
Происшествия, 20.04.2020
Виновником аварии стал водитель легковой машины
В Улан-Удэ составили протоколы на гуляющих подростков
В Улан-Удэ составили протоколы на гуляющих подростков
Происшествия, 20.04.2020
Уже на девять подростков составили протоколы за нарушение самоизоляции
В Забайкалье горит 6660 гектаров леса
В Забайкалье горит 6660 гектаров леса
Происшествия, 20.04.2020
Четыре пожара локализовано
В Улан-Удэ водители разворачивались на «зебре» перед сотрудниками ГИБДД
В Улан-Удэ водители разворачивались на «зебре» перед сотрудниками ГИБДД
Происшествия, 20.04.2020
Профилактический рейд прошёл на улице Коммунистической
В Бурятии на полицейских чуть не напала медведица с медвежатами
В Бурятии на полицейских чуть не напала медведица с медвежатами
Происшествия, 20.04.2020
Не растерявшись, сотрудница полиции сделала предупредительные выстрелы в воздух
В Бурятии возбудили дело об убийстве после гибели школьницы
В Бурятии возбудили дело об убийстве после гибели школьницы
Происшествия, 20.04.2020
Стали известны подробности трагедии с гибелью 16-летней девочки
В Улан-Удэ грузовик снёс ограждение и травмировал прохожую
В Улан-Удэ грузовик снёс ограждение и травмировал прохожую
Происшествия, 20.04.2020
Прохожая пострадала от разбитого дорожного ограждения
В Бурятии школьницу нашли мёртвой
В Бурятии школьницу нашли мёртвой
Происшествия, 20.04.2020
Следователи устанавливают полную картину трагедии  
Жительница Иркутской области зарезала сожителя
Жительница Иркутской области зарезала сожителя
Происшествия, 20.04.2020
Она сама позвонила в полицию и призналась
В Бурятии наложили «пожарных» штрафов на 612 тысяч
В Бурятии наложили «пожарных» штрафов на 612 тысяч
Происшествия, 20.04.2020
359 нарушений правил пожарной безопасности выявили в Бурятии
В Улан-Удэ возле колонии строгого режима поймали арбалетчиков
В Улан-Удэ возле колонии строгого режима поймали арбалетчиков
Происшествия, 20.04.2020
«Робин Гуды» примотали к стрелам свёртки с запрещённым содержимым

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^