В Иркутской области в ДТП попал 16-летний мотоциклист без шлема

Виновником аварии стал водитель легковой машины



В Чунском районе Иркутской области 18 апреля 61-летний водитель «Лады Веста» не выполнил требования уступить дорогу и столкнулся с мотоциклом «ИЖ Планета», которым управлял 16-летний подросток.



В результате ДТП юный водитель мотоцикла получил травмы различной степени тяжести. Его 27-летний пассажир госпитализирован в медицинское учреждение.



На момент ДТП водитель и пассажир мотоцикла находились без защитных шлемов и не имели специальной экипировки. Кроме того, несовершеннолетний не получал водительского удостоверения соответствующей категории и управлял незарегистрированным транспортным средством, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



