Виновником аварии стал водитель легковой машины
В Чунском районе Иркутской области 18 апреля 61-летний водитель «Лады Веста» не выполнил требования уступить дорогу и столкнулся с мотоциклом «ИЖ Планета», которым управлял 16-летний подросток.
В результате ДТП юный водитель мотоцикла получил травмы различной степени тяжести. Его 27-летний пассажир госпитализирован в медицинское учреждение.
На момент ДТП водитель и пассажир мотоцикла находились без защитных шлемов и не имели специальной экипировки. Кроме того, несовершеннолетний не получал водительского удостоверения соответствующей категории и управлял незарегистрированным транспортным средством, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области в ДТП попал 16-летний мотоциклист без шлема
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