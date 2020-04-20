В Улан-Удэ за ночь поймали 11 пьяных водителей

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

Рейд проводился с 10 на 11 апреля



В пятницу на дорогах столицы Бурятии были выставлены дополнительные экипажи в составе 20 сотрудников ГИБДД. Профилактическое мероприятие проводилось на улице Борсоева и проспекте Автомобилистов с 16.00 до 19.00, сообщили в МВД по Бурятии.



Полицейские призвали водителей соблюдать ПДД, а также в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции отказаться от невынужденных поездок. Всего инспекторы проверили 135 транспортных средств.



Кроме того, в ночь с пятницы на субботу наряды ДПС провели рейд по выявлению фактов управления автомобилями водителями в состоянии опьянения.



За ночь шесть экипажей ДПС проверили 106 автомобилей.



По итогам рейда сотрудниками ГИБДД задержаны и отстранены от права управления транспортом 11 водителей, находившихся за рулём в нетрезвом виде.



Массовая проверка водителей и рейды проводятся сотрудниками полиции регулярно.

