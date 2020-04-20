Четыре пожара локализовано
На 8 часов утра 20 апреля на территории гослесфонда Забайкальского края действовало семь лесных пожаров на площади 6 660га. Из них четыре пожара локализовано на площади 6 470 га, сообщает пресс-служба минприроды края.
В тушении пожаров принимают участие 184 человека и 31 единица техники.
Основными причинами пожаров являются выжигание сухой травы, неосторожное обращение с огнём и неконтролируемые палы на сенокосных угодьях.
В Забайкалье горит 6660 гектаров леса
Происшествия, Фото:
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