Профилактический рейд прошёл на улице Коммунистической
Сотрудники ГИБДД в Улан-Удэ напомнили водителям о правилах проезда пешеходных переходов. Профилактический рейд состоялся на улице Коммунистической.
Нерегулируемый пешеходный переход по улице Коммунистической, 41 находится в непосредственной близости от детского сада и школы. Однако зачастую на данном участке водители грубо нарушают правила дорожного движения и совершают на пешеходном переходе разворот.
Во время рейда сотрудники ГИБДД напомнили водителям, что в соответствии с пунктом 8.11 ПДД разворот транспортных средств на пешеходном переходе запрещён. В отношении нарушителей составлены шесть административных протоколов по ст. 12.14 КоАП РФ, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.
В Улан-Удэ водители разворачивались на «зебре» перед сотрудниками ГИБДД
Происшествия, Фото:
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