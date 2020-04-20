В Улан-Удэ водители разворачивались на «зебре» перед сотрудниками ГИБДД

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

Профилактический рейд прошёл на улице Коммунистической



Сотрудники ГИБДД в Улан-Удэ напомнили водителям о правилах проезда пешеходных переходов. Профилактический рейд состоялся на улице Коммунистической.



Нерегулируемый пешеходный переход по улице Коммунистической, 41 находится в непосредственной близости от детского сада и школы. Однако зачастую на данном участке водители грубо нарушают правила дорожного движения и совершают на пешеходном переходе разворот.



Во время рейда сотрудники ГИБДД напомнили водителям, что в соответствии с пунктом 8.11 ПДД разворот транспортных средств на пешеходном переходе запрещён. В отношении нарушителей составлены шесть административных протоколов по ст. 12.14 КоАП РФ, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.



