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В Бурятии возбудили дело об убийстве после гибели школьницы

В Бурятии возбудили дело об убийстве после гибели школьницы
Происшествия, 
Стали известны подробности трагедии с гибелью 16-летней девочки

Как сообщал «Байкал-Daily», в Кяхтинском районе Бурятии нашли мёртвой пропавшую школьницу. Сегодня в Следственном управлении Следственного комитета России по Бурятии раскрыли некоторые подробности трагедии.

Погибшей девочке было 16 лет. По данным следствия, вечером 14 апреля она находилась дома, затем около 20 часов оделась, оставила телефон на столе и ушла к протекающей неподалеку реке Чикой. Через некоторое время домой вернулась мать. Не застав дочь, женщина стала искать её, с родственниками обследовала деревню, а на следующее утро они обратились в правоохранительные органы.

Через несколько часов тело девочки было обнаружено в реке Чикой.

Следственный отдел возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

- В ходе судебно-медицинского исследования повреждений на теле потерпевшей не обнаружено, ребёнок был одет по сезону в верхнюю одежду. Для детального установления всех обстоятельств смерти ребёнка данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - пояснили в СУ СКР по Бурятии.

Следователи устанавливают полную картину происшествия. При этом сейчас в качестве основной рассматривается версия о несчастном случае.
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