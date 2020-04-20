В Улан-Удэ грузовик снёс ограждение и травмировал прохожую









Сегодня днём на улице Пугачева в Улан-Удэ произошло ДТП. Водитель грузовика «Мазда Титан» врезался в дорожное ограждение. Разлетевшееся ограждение, в свою очередь, нанесло травмы проходящей мимо женщине.- После осмотра и оказанной первой медицинской помощи пациентка была эвакуирована в БСМП, - сообщили в Центре медицины катастроф.Грузовик снёс ограждение. Его помяло после столкновения.