В Улан-Удэ грузовик снёс ограждение и травмировал прохожую

Сегодня днём на улице Пугачева в Улан-Удэ произошло ДТП. Водитель грузовика «Мазда Титан» врезался в дорожное ограждение. Разлетевшееся ограждение, в свою очередь, нанесло травмы проходящей мимо женщине.
- После осмотра и оказанной первой медицинской помощи пациентка была эвакуирована в БСМП, - сообщили в Центре медицины катастроф.
Грузовик снёс ограждение. Его помяло после столкновения.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня произошло уже два ДТП, хоть и без пострадавших, но со значительным материальным ущербом. На федеральной трассе на отвороте на посёлок Тулунжа «Тойота Камри» врезалась в «Лэнд Крузер», разбив ему всю переднюю часть. В пригородном Сотниково женщина-водитель пересекла двойную сплошную, после чего врезалась в военный грузовик.