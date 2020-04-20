«Робин Гуды» примотали к стрелам свёртки с запрещённым содержимым
Сотрудники оперативного отдела исправительной колонии строгого режима №2 в Улан-Удэ вместе с полицейскими поймали двух арбалетчиков. Их задержали на прилегающей к колонии территории, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
У мужчин изъяли арбалет и 11 стрел. На три из них скотчем были примотаны свёртки цилиндрической формы. Специальная собака указала на наличие в свёртках наркотиков.
На другие восемь стрел были примотаны сотовые телефоны и комплектующие к ним.
Материалы переданы в управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по Бурятии для производства следственных действий.
В Бурятии периодически ловят «Робин Гудов», которые пытаются запустить в колонии стрелы с запрещёнными предметами. Как сообщал «Байкал-Daily», один из последних случаев был в конце 2019 года в той же колонии №2. Год назад там же поймали ещё одного наркосбытчика с арбалетом.
В Улан-Удэ возле колонии строгого режима поймали арбалетчиков
Происшествия, Фото:
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