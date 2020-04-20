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Более 2,5 тысяч нарушителей самоизоляции оштрафуют в Забайкалье

Более 2,5 тысяч нарушителей самоизоляции оштрафуют в Забайкалье
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Нарушителям грозит штраф до 30 тысяч рублей

1777 материалов и 861 протокол на нарушителей режима самоизоляции составлено в Забайкальском крае на 20 апреля. Согласно статье 20.6.1 КоАП (Невыполнение правил при угрозе возникновения ЧС) нарушителям грозит штраф до 30 тысяч рублей. Об этом 20 апреля на оперативном совещании сообщил вице-премьер краевого правительства Андрей Гурулев.

- 2638 нарушителей зарегистрированы у нас в регионе. Это мера призвана, чтобы обеспечить соблюдение мер защиты от распространения вируса, избежать жертв среди населения. Следует понимать, что мы не штрафуем всех поголовно, стараемся вести скорее разъяснительную работу, - сообщил зампредседателя правительства Забайкальского края.

Рейдовые мероприятия по выявлению нарушителей проводятся ежедневно. Ранее стало известно, что размер взыскания будет зависеть от наличия или отсутствия отягчающих обстоятельств, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

В Забайкалье на сегодняшний день зарегистрировано 55 случаев заболевания коронавирусом
самоизоляция коронавирус
 
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