В Улан-Удэ «Камри» снесла «Лэнд Крузеру» переднюю часть

Сегодня, 20 апреля, около 9.30 часов утра в Улан-Удэ на федеральной трассе на отвороте на посёлок Тулунжа произошло ДТП с серьёзным материальным ущербом.
По предварительной информации, «Тойота Камри» двигалась со стороны посёлка Солдатский в направлении села Сотниково, когда впереди неё резко затормозил грузовик. Водитель «Камри», уходя от столкновения, выехал на полосу встречного движения. Но здесь автомобиль врезался во внедорожник «Тойота Лэнд Крузер 200», который ехал в обратном направлении, в сторону Солдатского.
В обеих машинах сработали подушки безопасности. Они и спасли водителей от травм.
А вот автомобили в результате столкновения получили серьёзные механические повреждения. Особенно «досталось» внедорожнику, у которого разбита вся передняя часть.
Как сообщал «Байкал-Daily», также сегодня в пригородном Сотниково женщина-водитель пересекла двойную сплошную, после чего врезалась в грузовик.
Накануне же в Бурятии произошло сразу три ДТП с пострадавшими и одним погибшим. В Еравнинском районе после лобового столкновения скончался водитель ВАЗа. В Тарбагатайском районе травмировалась женщина-водитель, которая съехала с дороги и опрокинулась. В посёлке Солдатский в Улан-Удэ в страшном столкновении легковушки и маршрутки пострадали сразу шесть человек.