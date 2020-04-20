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В Улан-Удэ сгорел балкон квартиры

В Улан-Удэ сгорел балкон квартиры
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пожар ликвидировали пожар за восемь минут

19 апреля на телефон пожарной охраны поступило сообщение о загорании балкона в пятиэтажном многоквартирном доме по улице Кабанская в Улан-Удэ. На место незамедлительно выехали пожарные Улан-Удэнского гарнизона.

- К моменту прибытия первого подразделения горел балкон на первом этаже. За 8 минут пожар был полностью ликвидирован. В результате выгорел балкон на площади 5 кв.м., повреждены окно и пластиковая дверь в квартиру. Причина – неосторожное обращение с огнём, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии за прошедшие выходные произошло 63 пожара. Так, в селе Оронгой сгорело придорожное кафе. В ДНТ «Весна» в Улан-Удэ сгорел жилой дом
пожар
 
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