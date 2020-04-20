Читинский наркодиспансер стал очагом коронавируса

Учреждение закрылось на карантин



Случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы в наркологическом диспансере в Чите. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач по Забайкальскому краю Светлана Лапа во время оперативного совещания правительства 20 апреля.



- 17 апреля у нас произошёл инцидент в наркологическом диспансере. В настоящее время там зарегистрировано пять случаев заболевания: один у медицинского работника и четыре у пациентов. В здании наркодиспансера введён карантин. Все, кто там находился, останутся под карантином на 14 дней. Обследованы 364 контактных человека, - сообщила Светлана Лапа.



В Забайкалье на сегодня зарегистрировано 55 случаев заболевания коронавирусом. Четыре человека уже выписали из больниц, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

