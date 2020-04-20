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В Улан-Удэ из-за пала травы сгорел жилой дом

В Улан-Удэ из-за пала травы сгорел жилой дом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пожар перекинулся по траве и мусору и перешёл на дом

В ДНТ «Весна» на Левом берегу в Улан-Удэ на захламлённом участке сгорел жилой дом. Пожар на дом перекинулся из-за порывов ветра от горящей сухой травы.

- Данный участок не убирался от сухой растительности и был сильно захламлён. Из-за сильных порывов ветра огонь быстро распространился по траве и мусору и перешёл на дом, - сообщил старший инспектор отделения надзорной деятельности по Улан-Удэ Никита Юкало.

В результате пожара сгорела трава на площади 300 кв.м. и выгорел дом изнутри на площади 42 кв.м. В настоящее время виновное лицо устанавливается, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии за выходные произошло 63 пожара. Так, в селе Оронгой сгорело придорожное кафе
пожар
 
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