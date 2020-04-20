В Иркутской области выявили 82 нарушения противопожарного режима

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Рейды теперь будут проводиться ранним утром и поздним вечером



В Иркутской области госинспекторы по пожарному надзору продолжают следить за соблюдением правил пожарной безопасности в населённых пунктах и садоводствах. Несмотря на ужесточение контроля, патрульные группы устанавливают факты нарушений противопожарных требований.



Так, с начала действия особого противопожарного режима в регионе выявлено уже 82 факта нарушений, которые могли привести к пожарам, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.



- Самые распространенные нарушения – это сжигание мусора и сухой растительности на приусадебных участках и прилегающих к ним территориях. В истории Иркутской области есть случаи, когда подобные действия граждан приводили к крупным пожарам и потере имущества как в населенных пунктах, так и в садоводствах. Как показывает практика, люди стараются устраивать палы и пожоги в раннее или в более позднее время суток, избегая свидетелей и опасаясь штрафов. Но, в очередной раз повторяю, пугать должны не штрафы, а угроза потери имущества. С сегодняшнего дня рейды будут проводиться ранним утром и поздним вечером, для этого будем привлекать дежурные караулы. Наша задача – предотвращение пожаров, - рассказал заместитель главного госинспектора Иркутской области по пожарному надзору Александр Кузнецов.



