Таким образом гостья хотела проучить владельца гаджета
19 апреля в полицию с заявлением о краже обратился 62-летний улан-удэнец. После распития спиртного с двумя знакомыми девушками он не нашёл в доме стоявший на «зарядке» телефон, а также паспорт с банковской картой внутри. Ущерб составил около восьми тысяч рублей.
Полицейские выяснили, что к краже причастна гостья - 26-летняя горожанка. По её словам, из неприязненных отношений, чтобы проучить приятеля, она украла имущество, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Правоохранители отмечают, что более трёх лет назад улан-удэнка привлекалась к административной ответственности за мелкое хищение.
Украденные вещи у неё изъяты. Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.
Улан-удэнка украла стоявший на «зарядке» телефон
Происшествия, Фото:
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