Улан-удэнка украла стоявший на «зарядке» телефон

Таким образом гостья хотела проучить владельца гаджета



19 апреля в полицию с заявлением о краже обратился 62-летний улан-удэнец. После распития спиртного с двумя знакомыми девушками он не нашёл в доме стоявший на «зарядке» телефон, а также паспорт с банковской картой внутри. Ущерб составил около восьми тысяч рублей.



Полицейские выяснили, что к краже причастна гостья - 26-летняя горожанка. По её словам, из неприязненных отношений, чтобы проучить приятеля, она украла имущество, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Правоохранители отмечают, что более трёх лет назад улан-удэнка привлекалась к административной ответственности за мелкое хищение.



Украденные вещи у неё изъяты. Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.

