 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 Апреля

19 Апреля

Популярное

Улан-удэнка украла стоявший на «зарядке» телефон

Улан-удэнка украла стоявший на «зарядке» телефон
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Таким образом гостья хотела проучить владельца гаджета

19 апреля в полицию с заявлением о краже обратился 62-летний улан-удэнец. После распития спиртного с двумя знакомыми девушками он не нашёл в доме стоявший на «зарядке» телефон, а также паспорт с банковской картой внутри. Ущерб составил около восьми тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что к краже причастна гостья - 26-летняя горожанка. По её словам, из неприязненных отношений, чтобы проучить приятеля, она украла имущество, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Правоохранители отмечают, что более трёх лет назад улан-удэнка привлекалась к административной ответственности за мелкое хищение.

Украденные вещи у неё изъяты. Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.
кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Красноярском крае восстановят разрушенную кувалдой буддийскую ступу
В Красноярском крае восстановят разрушенную кувалдой буддийскую ступу
Происшествия, 20.04.2020
В восстановлении участвуют верующие и тувинские борцы
В Бурятии горели два дома и шесть бань
В Бурятии горели два дома и шесть бань
Происшествия, 20.04.2020
Пожары произошли в Баргузинском и Северо-Байкальском районах
Гражданин Узбекистана не смог подкупить бурятского полицейского
Гражданин Узбекистана не смог подкупить бурятского полицейского
Происшествия, 20.04.2020
За мелкое взяточничество мужчину оштрафовали
В Улан-Удэ на третий день нашлась пропавшая девочка
В Улан-Удэ на третий день нашлась пропавшая девочка
Происшествия, 20.04.2020
Пропавшую дочь по счастливому совпадению нашли родители
В Бурятии сгорело придорожное кафе
В Бурятии сгорело придорожное кафе
Происшествия, 20.04.2020
Кафе сгорело в селе Оронгой
В Бурятии перевернулась женщина на «Мазде»
В Бурятии перевернулась женщина на «Мазде»
Происшествия, 20.04.2020
ДТП произошло на трассе «Байкал»
В Забайкалье перекинулись пожары из Монголии
В Забайкалье перекинулись пожары из Монголии
Происшествия, 20.04.2020
На их ликвидацию направят дополнительные силы
В Бурятии похитители пива сбежали по тонкому льду
В Бурятии похитители пива сбежали по тонкому льду
Происшествия, 20.04.2020
Любителей пива поймали росгвардейцы
125 случаев заражения коронавирусом стало в Бурятии
125 случаев заражения коронавирусом стало в Бурятии
Происшествия, 20.04.2020
За сутки выявили ещё пять больных COVID-2019
Число случаев коронавируса в России превысило 42 тысячи
Число случаев коронавируса в России превысило 42 тысячи
Происшествия, 19.04.2020
За сутки больных стало больше на шесть тысяч

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^