В Чите бывший зэк убил возлюбленную

Он не смирился с желанием девушки разорвать отношения



Освободившийся из мест лишения свободы в 2019 году 35-летний мужчина познакомился с молодой женщиной из Читы. В течение года они поддерживали отношения, однако их совместная жизнь не заладилась из-за пристрастия его к алкоголю и бытовых конфликтов.



Не смирившись с желанием девушки прекратить отношения, мужчина продолжал её преследовать, высказывая различные угрозы.



Утром 31 декабря 2019 года по пути девушки на работу он остановил её и нанёс множественные удары ножом в грудь. Девушка скончалась.



- Прокуратура Ингодинского района Читы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего ранее судимого жителя краевого центра. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», - сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.

