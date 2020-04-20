Мужчина собирался сдать его на металлолом
19 апреля в полицию Улан-Удэ поступило заявление о краже из организации, расположенной на территории базы по продаже металлоизделий. Неизвестный срезал со строительного крана 80 метров питающего медного кабеля. Ущерб составил около 10 тысяч рублей.
Стражи порядка по «горячим следам» установили и задержали подозреваемого. Им оказался 40-летний сторож другой организации. На её территории сотрудники полиции обнаружили украденный кабель. Мужчина признался, что спрятал имущество, планируя впоследствии сдать его на металлолом.
Ранее он привлекался к уголовной ответственности за незаконную рубку лесных насаждений в Джидинском районе.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ сторож срезал медный кабель со строительного крана
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В восстановлении участвуют верующие и тувинские борцы
Пожары произошли в Баргузинском и Северо-Байкальском районах
За мелкое взяточничество мужчину оштрафовали
Их площадь составляет 145 га
Пропавшую дочь по счастливому совпадению нашли родители
Пострадавшего доставили в больницу
Легковушка врезалась в военный грузовик
Кафе сгорело в селе Оронгой
Лоб в лоб столкнулись два ВАЗа
Клещи покусали уже 58 человек
ДТП произошло на трассе «Байкал»
На их ликвидацию направят дополнительные силы
Любителей пива поймали росгвардейцы
За сутки выявили ещё пять больных COVID-2019
Происшествия, 19.04.2020
За сутки больных стало больше на шесть тысяч