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В Улан-Удэ сторож срезал медный кабель со строительного крана

В Улан-Удэ сторож срезал медный кабель со строительного крана
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина собирался сдать его на металлолом

19 апреля в полицию Улан-Удэ поступило заявление о краже из организации, расположенной на территории базы по продаже металлоизделий. Неизвестный срезал со строительного крана 80 метров питающего медного кабеля. Ущерб составил около 10 тысяч рублей.

Стражи порядка по «горячим следам» установили и задержали подозреваемого. Им оказался 40-летний сторож другой организации. На её территории сотрудники полиции обнаружили украденный кабель. Мужчина признался, что спрятал имущество, планируя впоследствии сдать его на металлолом.

Ранее он привлекался к уголовной ответственности за незаконную рубку лесных насаждений в Джидинском районе.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
кража
 
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